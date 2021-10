Plusieurs policiers étaient postés à l’angle de la rue Martial et de l’avenue des Laurentides bien avant l’aube, mercredi matin.

Quatre arrestations à Montréal-Nord et à Laval

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé mercredi matin à l’arrestation de quatre personnes en lien avec le triple meurtre qui avait secoué la métropole en août dernier dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Marlon Francisco Villa-Guzman et Clifford Domercant-Barosy, deux hommes dans la vingtaine, ont été arrêtés mercredi avant l’aube. Ils font face à des accusations de meurtre prémédité et tentative de meurtre en lien avec les évènements du 2 août dernier à Rivière-des-Prairies.

Un autre homme a aussi fait l’objet d’un mandat d’arrestation. « Une femme de 25 ans a également été arrêtée, sans lien avec le triple homicide », indique la police de Montréal par communiqué.

Plusieurs effectifs étaient postés à l’angle de la rue Martial et de l’avenue des Laurentides tôt mercredi matin. Un homme menotté accompagné par une horde d’agents était conduit à l’intérieur d’un véhicule de police.

Selon nos informations, les suspects seraient liés à Zone 43, un gang de rue de Montréal-Nord. Ces arrestations sont liées à la fusillade mortelle survenu en août dernier à Rivière-des-Prairies. Des coups de feu avaient alors été tirés vers 19 h en direction d’un immeuble résidentiel à l’angle du boulevard Perras et de la 54e Avenue. Les tirs avaient fait deux blessés et trois morts, tous connus des services de police.

Parmi les trois victimes se trouvaient Jerry Willer Jean-Baptiste, alias Mackazoe. Le rappeur de 29 ans tombé sous les balles était un membre important des Profit Kollektaz, un gang de Rivière-des-Prairies opposé au gang Zone 43. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a effectué quelques perquisitions à Montréal-Nord et à Laval.

« Les enquêteurs de la Section des crimes majeurs du SPVM, avec le soutien du Service de police de Laval, procèdent ce matin à des arrestations et des perquisitions à Montréal et Laval », a confirmé le corps policier sans donner de détails. Un bilan de l’opération policière en cours sera diffusé plus tard dans la journée.

Plante et Coderre applaudissent

Appelée à réagir mercredi, la mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, s’est dite « soulagée » par ces arrestations, en remerciant les policiers au passage.

« C’est un élément important qui montre que ça fonctionne de mettre les ressources, de permettre aux policiers de faire leur travail. Ça donne des résultats. Et on veut continuer bien sûr à soutenir les policiers dans cet effort-là », a-t-elle dit, citant notamment la création en décembre 2020 d’une Équipe dédiée à la lutte contre le trafic d’armes (ELTA).

La responsable des dossiers de sécurité publique, Caroline Bourgeois, a aussi souligné que l’opération « envoie un message montrant à quel point, oui, les policiers sont présents ». « Ce type de crime a frappé l’imaginaire cet été. Ç’a été terrible ce que ça a créé comme sentiment d’insécurité, donc c’est bien de voir que les policiers sont là, que personne n’est au-dessus de la loi », a-t-elle réagi. « Il faut que ça arrête, il faut que ça cesse », a-t-elle aussi imploré.

Mme Plante a toutefois réitéré que Montréal « est une ville sécuritaire ». « Je ne nie pas qu’il y a une montée des évènements impliquant une arme à feu, mais il y a quand même une frontière. Je ne vais pas commencer à dire que Montréal est dangereuse et nuire à sa réputation partout à travers le monde », a-t-elle lancé, en décochant une flèche directe à son adversaire principal, Denis Coderre.

Ce dernier a d’ailleurs souligné dans une déclaration écrite que les arrestations survenues mercredi « sont une bonne nouvelle » et qu’elles sont « encore une fois la preuve du travail crucial accompli par les policiers sur le terrain ». « C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes déçus que l’administration Plante se réveille aussi tardivement pour reconnaître leur apport important », a-t-il accusé.