Justice et faits divers

La prison à vie pour Benoit Cardinal

« Tu es partie trop vite » : les proches de Jaël Cantin lui rendent hommage

(Joliette) Le féminicide de Jaël Cantin, cette mère de six enfants tuée par son conjoint, a plongé dans un douloureux deuil sa grande famille « tissée serré ». Presque deux ans plus tard, ils ont pu faire partager leur souffrance et rendre hommage à leur Jaël, alors que son bourreau, Benoit Cardinal, a été condamné à la prison à vie.