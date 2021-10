Justice et faits divers

Meurtre d'une fillette dans Villeray

La mère sera déclarée non criminellement responsable

La mère accusée d’avoir tué sa fille de 11 ans et d’avoir tenté de tuer son autre fille en avril 2020, dans le quartier Villeray à Montréal, sera vraisemblablement déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Son procès, qui devait s’amorcer cette semaine au palais de justice de Montréal, a été annulé mardi.