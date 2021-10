(Joliette) Le meurtre dans un contexte conjugal de Jaël Cantin, mère de six enfants, a plongé dans un douloureux deuil sa grande famille « tissée serrée », le 15 janvier 2020. Mercredi, ils ont pu partager leur souffrance et rendre hommage à leur Jaël, alors que son bourreau, Benoit Cardinal, a été condamné à la prison à vie.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Tu seras toujours ma fille et la meilleure maman du monde. Tu vas continuer à vivre à travers tes six merveilleux enfants. Tu es partie trop vite, 33 ans », a confié Linda Hethrington, mère de Jaël, dans une poignante lettre lue mercredi au palais de justice de Joliette.

Dans une audience particulièrement émouvante, cousines, tante, amies et parents se sont confiés devant la juge Johanne St-Gelais lors du prononcé de la peine de Benoit Cardinal. Reconnu coupable du meurtre au premier degré de sa conjointe Jaël Cantin en mai dernier, l’homme de 35 ans a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il a fait appel du verdict.

« Il s’agit d’un évènement violent, tragique et malheureux, dont on ne peut à ce jour mesurer l’impact pour tous ceux et celles impliqués dans cet évènement », a affirmé la juge St-Gelais en imposant la peine. La juge a tenu à souligner le « très grand dévouement et la résilience » des proches de Jaël Cantin pour soutenir ses enfants.

Benoit Cardinal a assassiné sa conjointe, le 15 janvier 2020, en lui causant des blessures mortelles à la tête. Plusieurs mineurs se trouvaient dans la maison au moment du meurtre. À cette époque, l’accusé avait des problèmes financiers, alors qu’il avait perdu son emploi d’éducateur au Centre jeunesse de Laval tout juste avant le meurtre.

Selon la preuve présentée au procès, Benoit Cardinal avait confié à une adolescente son plan pour tuer Jaël Cantin de trois façons et camoufler son crime. Il aurait eu des relations sexuelles avec cette adolescente rencontrée au Centre jeunesse « quasiment tous les jours » jusqu’à son congédiement.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jaël Cantin

« Elle était une superwoman »

Depuis le drame, Gaétan Cantin, le père de Jaël, vit un vrai cauchemar. Parfois incapable de travailler, il souffre de maux de tête persistants et d’un manque de concentration. C’est dans leur maison intergénérationnelle de Mascouche que Benoit Cardinal a fauché la vie de sa fille.

« Il nous aura floués, trompés, sans même prononcer un mot pour sa défense au cours du cheminement juridique », a-t-il déploré. « Comment ai-je pu entrer sous notre toit le destructeur de nos vies ? », s’est-il questionné.

Gaétan Cantin n’a toutefois pas hésité à interroger l’accusé dans le box. « Pourrais-tu maintenant penser à tes enfants et mettre fin à toutes ces procédures juridiques ? », l'a-t-il sommé. « Maintenant, vivons. Vivre, comme Jaël nous l’avait si bien enseigné. De toute façon, Jaël est là-haut pour nous guider », a conclu le père endeuillé.

« Pourquoi ? » C’est ce que se répète sans cesse Linda Hethrington, qui souffre de pertes de mémoire et d’anxiété depuis la tragédie. « Je suis hantée par le drame, la colère, mais je dois rester forte pour mes six petits-enfants. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait subir ça à ces enfants ? Personne n’a le droit de se faire justice. C’est mon cœur de maman, brisé, laissé, meurtri. Ma fille Jaël n’est plus là », lâche-t-elle, dans la lettre lue par la procureure de la Couronne, Me Caroline Buist.

« Jaël était un modèle de femme, de mère. Elle était une superwoman. Sa mort est une tragédie en soi. Son meurtre n’avait pas lieu d’être. Ça m’a détruit », a confié à la cour Marie-France Pagé, une amie proche de Jaël Cantin.

« C’est un trauma qui accompagne chaque membre de la famille. Il y a des jours où la douleur poignarde à nouveau. Un traumatisme, ça ne quitte jamais nos vies. […] Jaël vivait pour l’amour, pour la famille, pour ses enfants. Ça m’affecte énormément qu’elle ne soit pas là pour les voir grandir », a confié Allison Hethrington, une cousine de Jaël Cantin.