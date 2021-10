Une série de perquisitions et d’arrestations en matière de stupéfiants et d’armes à feu sont survenues mercredi dans plusieurs régions du Québec, en lien avec la stratégie Centaure qui veut « assurer une pression constante » sur le crime organisé dans la province.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dès le début de journée, la police de Gatineau, l’Escouade régionale mixte (ERM) Outaouais et la Sûreté du Québec ont en effet d’abord annoncé avoir procédé à l’arrestation de deux hommes âgés de 27 et 29 ans en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants et d’armes à feu, à Gracefield.

C’est dans une résidence du chemin du Lac-des-Îles que les policiers ont effectué leurs fouilles. Près de 24 000 comprimés de méthamphétamine ainsi que trois armes à feu, une arme de poing et une arme à impulsion électrique ont ainsi été saisies. Les autorités ont également trouvé sur place plus de 12 000 $ en argent comptant, une petite quantité de cocaïne et de cannabis et des « items servant au trafic de stupéfiants ».

Les deux suspects arrêtés doivent comparaître mercredi au palais de justice de Gatineau. « Ils pourraient faire face à plusieurs accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de trafic de stupéfiants ainsi que des infractions en matière d’arme à feu », a indiqué la Sûreté du Québec.

Deux autres opérations étaient simultanément en cours mercredi. La première s'est déroulée en Mauricie, dans le secteur du Bas-Saint-François et dans la communauté autochtone d’Odanak, en lien avec un réseau de trafic de cocaïne.

Les policiers y ont réalisé « quatre perquisitions de lieux, en plus de procéder à deux arrestations de personnes qui seraient impliquées » dans ledit réseau de trafic de cocaïne. « Les perquisitions d’aujourd’hui visent la consolidation de la preuve et la saisie d’éléments utiles à démontrer l’implication de ces suspects dans une organisation criminelle », a-t-on également souligné, en indiquant qu’une cinquantaine de policiers ont été appelés en renfort à la suite d’informations reçues du public.

La seconde opération, elle, se tenait à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal. Elle vise surtout « l’importation de d’armes à impulsion électrique ». « Ce sont nos partenaires de l’Agence des Services frontaliers du Canada, qui ont permis d’intercepter les colis suspects et ainsi faire un lien avec l’individu visé par cette perquisition », a soutenu le lieutenant Benoit Richard, de la SQ, dans un communiqué.

Rappelons que toutes ces opérations s’inscrivaient dans le cadre de la stratégie Centaure, dont le mandat est « d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec », et ce, tant au niveau « national, régional que local ».

D’ailleurs, toute personne détenant une information pertinente sur un réseau criminel ou un évènement suspect est invitée à contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, en composant le 1-800 659-4264.