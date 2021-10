Justice et faits divers

De la cocaïne à des adolescents pour les agresser

Alors qu’il était directeur d’une arcade à Laval dans les années 1980, Michel Ianiri a agressé sexuellement trois adolescents en les appâtant avec de la cocaïne et de l’argent. Trente ans plus tard et en attente de procès, le prédateur sexuel a agressé son colocataire vulnérable.