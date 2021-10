Une femme dans la quarantaine a été retrouvée morte dans une résidence jeudi dernier à Puvirnituq, au Nunavik. S’il pourrait s’agir d’un contexte conjugal et d’un féminicide présumé, l’affaire est pour l’instant traitée comme une « mort suspecte » par la Sûreté du Québec (SQ). Un homme a été arrêté avant d’être remis en liberté.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les autorités policières ont en effet révélé lundi que les faits se sont produits le 30 septembre dernier, vers 18 h 30. C’est à ce moment que des policiers du Kativik Regional Police Force (KRPF) ont été appelés à se rendre dans une résidence pour une « dame blessée ».

À leur arrivée, ils ont trouvé Anna Uitangak, âgée de 44 ans, inanimée et inerte. « Elle a été transportée dans un centre hospitalier, où malheureusement, son décès a par la suite été constaté », confirme à ce sujet le sergent Hugues Beaulieu.

Un homme de 54 ans a été arrêté dans la foulée de l’enquête, mais a été remis en liberté en attendant les prochains développements de l’investigation. On ignore pour les circonstances exactes dans ce dossier, ni s’il s’agit du conjoint de la victime, car le corps policier n’offre aucune confirmation à ce sujet.

Comme il s’agit d’une « mort suspecte », le dossier a rapidement été transféré au Services des crimes contre la personne de la SQ. Des agents ont été envoyés dans la région de Puvirnituq, au nord du Nunavik, dans le Nord-du-Québec.

« Nous sommes toujours en attente d’une analyse complète de la scène et de l’autopsie », a détaillé le sergent Beaulieu lundi, sans vouloir s’avancer davantage.

L’identité de l’homme arrêté n’est pas non plus dévoilée pour le moment, car ce dernier n’est pas encore accusé et n’a pas comparu devant un juge.

Plus tôt la semaine dernière, lundi, une mère de cinq enfants avait été tuée en après-midi à Saint-Donat, dans Lanaudière. La victime était Andréanne Ouellet, âgée de 32 ans. Elle résidait à Saint-Donat. Le suspect serait le conjoint de la victime, selon nos sources.