Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Marie-Josée Viau « stupéfaite » par la quantité d’armes dans son garage

Marie-Josée Viau était « stupéfaite », et même « sous le choc » en constatant le nombre « impressionnant » d’armes à feu et de munitions entreposées dans son garage à son insu en 2016. Mais son « inconfort » ne l’a pas empêchée d’aider un tueur à gages de la mafia et son complice « Brad Pitt » à répertorier soigneusement chacune des armes.