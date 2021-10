Un avion ayant deux personnes à bord s’est écrasé dans le parc de Dieppe, à proximité du pont de la Concorde. Un passager est mort des suites de l’accident, et le second a été transporté en centre hospitalier, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Coralie Laplante La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Earnest M., agente de sécurité postée sous le pont de la Concorde, de l’autre côté de la rive, a assisté à toute la scène. Elle a rapidement composé le 911, à 18 h 01. Elle avait d’abord remarqué un petit avion qui survolait le fleuve Saint-Laurent à basse altitude et remorquait une banderole où était inscrit le nom d’une femme suivi de « Will You Marry Me ».

« L’avion volait très bas, explique-t-elle. Il perdait peu à peu de la vitesse. La bannière s’est détachée dans l’eau. Il a voulu faire demi-tour et il s’est crashé. Il y a eu du feu et un énorme nuage de fumée. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un avion ayant deux personnes à bord s’est écrasé dans le parc de Dieppe, à proximité du pont de la Concorde. 

À l’arrivée de La Presse sur le lieu du drame, les flammes ayant ravagé le petit avion étaient éteintes. Une mousse blanchâtre recouvrait l’herbe autour de l’appareil presque entièrement pulvérisé. Seules une aile et la gouverne (portion arrière de l’avion), aux rebords noircis par les flammes, pouvaient encore être distinguées.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Seules une aile et la gouverne (portion arrière de l’avion), aux rebords noircis par les flammes, peuvent encore être distinguées.

Une quinzaine de voitures du SPVM protégeaient le vaste périmètre de sécurité, situé à proximité de l’Habitat 67. Deux camions du Service de sécurité incendie de Montréal étaient également sur place.

L’appareil qui s’est écrasé est un Cessna 172 qui remorquait une bannière, a affirmé Chris Krepski, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST). Deux enquêteurs du BST sont chargés de se rendre sur les lieux de l’accident afin de recueillir des informations et d’éclaircir les circonstances de cet évènement.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une quinzaine de voitures du SPVM protégeaient le vaste périmètre de sécurité, situé à proximité de l’Habitat 67.

Selon l’imagerie radar, un avion de la compagnie Publicité Aerogram, qui appartient à Gian Piero Ciambella, a suivi une trajectoire l’amenant sur le site de l’écrasement samedi soir. La compagnie offre des services de publicité aux moyens d’avions qui transportent des banderoles.

Un appel est entré au 911 vers 18 h concernant cet évènement, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le site du festival Osheaga n’est pas touché par l’accident et les spectacles suivaient leur cours normalement, ont précisé les organisateurs.

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, a réagi au tragique accident. « Mon équipe et moi suivons avec attention les développements à la suite de l’écrasement d’un petit avion au parc Dieppe. Mes pensées vont à la famille du défunt », a-t-elle écrit dans une publication Twitter.