Un avion s’est écrasé dans le parc de Dieppe, à proximité de la fin du pont de la Concorde, au moment où le festival de musique Osheaga se déroule sur l’île Sainte-Hélène.

Coralie Laplante La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Earnest M., agente de sécurité postée sous le pont de la Concorde, de l’autre côté de la rive, a assisté à toute la scène. Elle a rapidement composé le 911, à 18 h 01. Elle avait d’abord remarqué un petit avion qui survolait le fleuve Saint-Laurent à basse altitude et remorquait une banderole où était inscrit le nom d’une femme suivi de « Will You Marry Me ».

« L’avion volait très bas, explique-t-elle. Il perdait peu à peu de la vitesse. La bannière s’est détachée dans l’eau. Il a voulu faire demi-tour et il s’est crashé. Il y a eu du feu et un énorme nuage de fumée. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Un appel est entré au 911 vers 18 h concernant cet évènement, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des policiers et des pompiers interviennent actuellement sur les lieux de l’écrasement.

Le SPVM ne possédait pas plus d’informations sur cet évènement sur le coup de 18 h 30.

Plus de détails suivront.