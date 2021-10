PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE

Deux équipes d’une dizaine de policiers ont patrouillé respectivement dans le nord-est et le sud-ouest de Montréal, avant de converger vers des bars du centre-ville. Des membres de l’escouade Éclipse du SPVM ainsi que des agents de la GRC et de la SQ ont participé à l’opération. Les policiers ont recueilli différentes informations sur les établissements visités et ont échangé avec les propriétaires.