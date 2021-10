Un petit avion s’est écrasé à quelques centaines de mètres de la foule réunie pour le festival OSHEAGA, samedi en début de soirée juste au sud du centre-ville de Montréal, tuant un passager et blessant le pilote. L’accident s’est produit au parc de Dieppe, en face de l’île Sainte-Hélène, où les concerts battaient leur plein. Personne au sol n’a été blessé.

Earnest M., agente de sécurité postée sous le pont de la Concorde, sur l’autre rive, a assisté à toute la scène. Elle a rapidement composé le 911, à 18 h 01. Elle avait d’abord remarqué un petit avion qui survolait le fleuve Saint-Laurent à basse altitude et remorquait une banderole où était inscrit le nom d’une femme suivi des mots « Will You Marry Me ? ».

PHOTO FOURNIE PAR FÉLIX LANGLOIS Le petit avion survolait le fleuve Saint-Laurent à basse altitude et remorquait une banderole où était inscrit le nom d’une femme suivi des mots « Will You Marry Me ? ».

« L’avion volait très bas, explique-t-elle. Il perdait peu à peu de la vitesse. La banderole s’est détachée dans l’eau. Il a voulu faire demi-tour et il s’est écrasé. Il y a eu du feu et un énorme nuage de fumée. »

Le Cessna qui s’est écrasé samedi soir appartenait à Gian Piero Ciambella et à son entreprise, Aerogram, spécialisée en publicité aérienne. L’appareil est sorti de l’usine en 1974.

Son frère Gian Carlo Ciambella, qui vit à Ottawa, était sous le choc lorsque La Presse l’a contacté samedi soir. Il avait pu confirmer que son frère était aux commandes de l’appareil. Au moment de publier, il ne connaissait pas son état de santé, mais avait appris qu’il se trouvait aux urgences de l’Hôpital général de Montréal. Il ignorait l’identité du passager qui a péri.

L’avion avait décollé à Saint-Mathieu. Quelques heures après l’accident, La Presse s’est rendue devant l’aérodrome de Saint-Mathieu. Sur place, le propriétaire Philip Lane avait la mine basse, sous le choc. Il n’était pas en mesure de confirmer l’identité de la victime ni celle de la personne blessée, « par respect pour les familles impliquées ».

Le site du festival Osheaga n’a pas été touché par l’accident et les spectacles se sont poursuivis normalement, ont précisé les organisateurs.

À l’arrivée de La Presse sur le lieu de l’accident, les flammes ayant ravagé le petit avion étaient éteintes. Une mousse blanchâtre recouvrait l’herbe autour de l’appareil presque entièrement pulvérisé. Seules une aile et la gouverne (portion arrière de l’avion), aux rebords noircis par les flammes, pouvaient encore être distinguées.

Une quinzaine de voitures du SPVM protégeaient le vaste périmètre de sécurité, situé à proximité d’Habitat 67. Deux camions du Service de sécurité incendie de Montréal étaient également sur place.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a confirmé que l’appareil qui s’est écrasé était un Cesna 172 tirant une banderole. Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux de l’accident samedi afin de recueillir des informations et d’éclaircir les circonstances de cet évènement. L’enquête se poursuivra au cours des prochains jours.

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, a réagi au tragique accident. « Mon équipe et moi suivons avec attention les développements à la suite de l’écrasement d’un petit avion au parc Dieppe. Mes pensées vont à la famille du défunt », a-t-elle écrit dans une publication Twitter.

Des hypothèses « à parts égales »

À ce stade, tous les éléments qui pourraient expliquer l’accident sont « à parts égales », explique le pilote de ligne Marc-Antoine Plourde.

Le pilote aurait pu vouloir observer le spectacle qui se déroulait dans l’île Sainte-Hélène. « Est-ce qu’ils ont ralenti ? Est-ce qu’ils ont décroché [du ciel], un peu comme un ski nautique qui va trop lentement et qui tombe à l’eau ? », s’interroge M. Plourde.

À cette hypothèse s’ajoutent celles d’un incident météo, d’un malaise physique du pilote, d’un problème mécanique, de la hauteur du vol de l’appareil, ou encore la possibilité d’un problème causé par la banderole.

L’appareil était en communication avec les tours de contrôle de l’aéroport de Montréal. La Presse a obtenu l’enregistrement audio dans lequel on entend le pilote qui appelle à l’aide. « Mayday », entend-on dire une première voix d’homme. L’opérateur demande à la personne de répéter ce qu’elle a dit. Sa question est demeurée sans réponse.

Le Cessna 172 est un avion très populaire, explique Marc-Antoine Plourde. « C’est un avion de base, tous les jeunes pilotes qui commencent en aviation privée commencent avec le Cessna 172 », dit-il. « C’est un appareil qui est stable, parfait pour apprendre à voler », poursuit-il.

Un pilote très expérimenté

Le propriétaire de l’appareil, Gian Piero Ciambella, pilote des avions depuis 1976 et avait accumulé plus de 37 ans de vol avec ce Cessna 172 Skyhawk.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GIAN PIERO CIAMBELLA Gian Piero Ciambella et son avion

Il est propriétaire d’un immeuble à Longueuil où se trouvent aussi les bureaux de son entreprise de publicité par banderoles aériennes. Deux de ses locataires, Martin Roy et Marie-Josée Schinck, l’ont décrit comme un homme gentil et qui s’occupait bien de l’immeuble.

Un ami de M. Ciambella, Alexandre Bergeron, se trouvait au festival Osheaga lorsqu’il a vu le panache de fumée en provenance du lieu de l’accident. Il n’a toutefois fait le lien avec son ami pilote qu’après avoir été contacté par La Presse. Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années et jouaient au volleyball ensemble.

Simon Choucroun a eu recours aux services d’Aerogram le 30 mai dernier pour une banderole portant le texte « We stand with Israel ». M. Choucroun a décrit à La Presse un pilote et entrepreneur très gentil, prêt à faire des ajustements et qui respectait les règles de sécurité.

Il a refusé d’avoir qui que ce soit à bord, pour des raisons de sécurité et parce que ce n’était pas permis. Simon Choucroun, client d’Aerogram

En 2006, Gian Piero Ciambella avait fait les manchettes en atterrissant d’urgence sur la très achalandée avenue du Parc, au cœur de Montréal, avec le même avion. « Quand j’ai vu que la lumière était rouge, j’ai foncé », avait-il confié à La Presse à l’époque, ajoutant avoir réussi un atterrissage presque parfait, seulement « un peu trop à gauche de six pouces ». « J’ai effleuré une pancarte d’interdiction de demi-tour ! », avait-il précisé. L’avion transportait deux passagers. Le pilote avait reçu le trophée Robert-Piché pour cet exploit.

Un rapport du BST avait conclu que la panne avait été causée par la présence d’eau dans le réservoir d’essence. Celle-ci n’avait pu être purgée adéquatement avant le départ parce que l’avion n’était pas de niveau.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Atterrissage sur l’avenue du Parc, en 2006

En 2013, dans un article du journal Métro qui s’interrogeait sur la possibilité qu’un avion s’écrase au centre-ville de Montréal, Gian Piero Ciambella disait survoler fréquemment la métropole et constamment surveiller « les lieux les plus appropriés en cas d’atterrissage : les grands parcs, les terrains de soccer, les centres commerciaux, les rues à trois ou quatre voies ». « Si on veut être prévoyant, il est toujours possible de voler à une altitude supérieure, affirmait-il. Plus nous sommes hauts, meilleures sont les chances de pouvoir planer loin du centre. »

Plus récemment, les banderoles tractées par l’avion de M. Ciambella ont fait les manchettes à plusieurs reprises.

La semaine dernière, c’est un autre avion d’Aerogram qui a remorqué la banderole « Mange de la marde Pierre » commandée par Véronique Cloutier dans le cadre d’une démarche humoristique liée à son émission au 107,3 FM.

En 2012, l’avion de M. Ciambella avait été cloué au sol après qu’il avait été embauché pour tracter une banderole dénonçant le gouvernement de Stephen Harper au-dessus d’Ottawa. La Gendarmerie royale du Canada avait interrogé le pilote avant de le relâcher. Ce dernier avait défendu son travail, assurant ne jamais être entré dans l’espace aérien protégé autour de la colline du Parlement.