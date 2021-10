Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur un incendie criminel possiblement relié au crime organisé, a appris La Presse.

Daniel Renaud La Presse

L’incendie en question a été allumé vers 23 h 30 mercredi soir dans un véhicule garé dans l’entrée d’une résidence sur le boulevard Maurice-Duplessis, près de l’avenue Pierre-Baillargeon, dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de Montréal.

« Un appel a été fait au 911 pour un véhicule en feu. Selon les informations obtenues, deux suspects ont été vus en train de quitter les lieux à la course immédiatement après le début de l’incendie. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, le pare-brise du VUS était fracassé et des flammes sortaient de l’intérieur. Les pompiers ont été appelés et ont rapidement éteint le feu », raconte l’agent Jean-Pierre Brabant, ajoutant que l’enquête a été confiée aux enquêteurs de la section des incendies criminels du SPVM.

Selon nos informations, le véhicule appartient à un entrepreneur en céramique, Alfredo Massari.

M. Massari est le père de Jonathan Massari, un individu lié à la mafia dont il a notamment été question récemment durant le procès pour tentative de meurtre et meurtres du présumé tueur à gages Frédérick Silva qui se déroule depuis quelques semaines au palais de justice de Montréal.

Selon la preuve déposée en cour, Jonathan Massari accompagnait le chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa lorsque ce dernier a été victime d’une tentative de meurtre - pour laquelle est accusé Frédérick Silva - alors qu’il sortait d’un restaurant du secteur Lachenaie, à Terrebonne, le 21 février 2017. Jonathan Massari a des antécédents en matière de stupéfiants.

