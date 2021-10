Même s’il devra passer quatre jours supplémentaires en prison, le militant antimasque François Amalega Bitondo préfère expliquer en détail au juge en quoi la pandémie est mathématiquement inexistante à ses yeux, plutôt que clore son procès immédiatement sans incarcération.

Tristan Péloquin La Presse

L’ex-professeur de mathématique du Collège Jean-de-Brébeuf, qui multiplie depuis plusieurs semaines les manifestations anti-vaccin devant des écoles secondaires, est accusé en Cour municipale d’entrave au travail des policiers, pour un évènement survenu le 12 mars 2021.

Ce jour-là, M. Amalega Bitondo s’est présenté sans masque dans une épicerie Maxi de l’arrondissement de Saint-Laurent. Après une altercation avec l’aide-gérant, il a été intercepté à la sortie du commerce par les policiers, qui l’ont mis en arrestation et lui ont donné une contravention pour violation des décrets sanitaires. M. Amalega est cependant retourné dans le commerce aussitôt qu’il a été libéré par les policiers. Les agents ont alors dû le suivre dans le commerce et le mettre au sol pour le maîtriser. Des images vidéos présentées en preuve montrent qu’il s’est débattu avec acharnement pour se relever malgré l’emprise physique exercée par les policiers.

En tout, six patrouilleurs et deux sergents du Service de police de la Ville de Montréal ont été mobilisés pendant plus de 3 h 30 pendant l’intervention, pour éviter que M. Amalega retourne dans le commerce sans masque pour faire ses emplettes.

Devant le juge, M. Amalega, qui a décidé de se représenter seul, a cherché à démontrer qu’il n’y a pas de pandémie de COVID-19 au Québec, et qu’en conséquence, « ce n’est pas le travail des policiers d’empêcher un homme d’acheter du pain »

Le juge Randall Richmond a clairement indiqué à M. Amalega qu’il ne peut pas, à ce stade, contester la validité des décrets sanitaires puisqu’il n’a fait aucune requête pour faire témoigner le procureur général – l’avocat du gouvernement – dans sa cause. Le juge a toutefois indiqué qu’il souhaite entendre l’argumentaire M. Amalega au sujet de la pandémie pour comprendre « son état d’esprit » au moment des faits.

M. Amalega est alors parti dans longue une envolée mathématique, basée sur des données de l’INSPQ, pour « prouver que la COVID-19 » n’est pas un danger pour la société. Selon lui, les personnes décédées de l’infection étaient pour la plupart déjà très âgées et se trouvaient « dans le couloir de la mort ». « Le tabac tue 13 000 personnes par année, et pourtant, il est toujours légal même si les personnes qui fument engorgent les hôpitaux », a-t-il entre autres argumenté.

La suite de son témoignage devra cependant attendre à mardi prochain, date la plus rapprochée possible pour la suite du procès. D’ici là, M. Amalega restera incarcéré à la prison de Bordeaux, puisqu’une ordonnance d’incarcération a été rendue par la cour devant son refus de se présenter au tribunal avec un couvre-visage.

La Couronne a pourtant d’ores et déjà annoncé qu’elle n’a pas l’intention de demander de peine d’incarcération supplémentaire contre M. Amalega advenant qu’il soit reconnu coupable d’entrave, puisqu’il a déjà passé trois nuits en prison pour exercer son « refus de conscience » de porter le masque. « M. Amalega est en train de tenir [devant vous] un discours politique qui n’a aucune chance de succès. Je vous implore de recadrer le débat », a demandé le procureur de la Couronne, Hugo Lalonde.

Mais M. Amalega tient à poursuivre son explication coûte que coûte. « Pour moi, c’est un risque très faible même si je dois passer une semaine de plus en prison », a-t-il lancé.

« Si la cause se termine aujourd’hui, il n’aura pas le sentiment d’avoir été écouté pleinement », a pour sa part constaté le juge Richmond, avant de suspendre la cause jusqu’à mardi matin.