Aux prises avec des quintes de toux incontrôlables, l’experte en fraude Solange Crevier a finalement pris le chemin de la prison vendredi après avoir reporté l’inévitable pendant près de deux ans grâce à sa nébuleuse « condition » médicale. Elle a ainsi été condamnée à six mois de prison pour avoir fraudé son employeur VIA Rail.

Louis-Samuel Perron La Presse

Silencieuse dans le corridor du palais de justice, alors qu’elle tentait d’éviter les photographes, Solange Crevier s’est mise à tousser de façon ostentatoire dès son entrée en salle de cour. Pendant l’audience de 20 minutes, il était parfois difficile d’entendre les discussions tellement l’accusée s’arrachait les poumons. Les agents correctionnels ont d’ailleurs dû respecter le protocole de COVID pour l’amener en détention.

La mystérieuse maladie de Solange Crevier s’est retrouvée au cœur de ce dossier de fraude qui devait pourtant se conclure en janvier 2020. Or, ce jour-là, l’avocat de la défense, Me Pierre Poupart, avait obtenu in extremis le report de la peine en évoquant une rare maladie génétique de sa cliente pouvant provoquer l’« aveuglement ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Solange Crevier

Rappelons que Solange Crevier a une longue feuille de route criminelle. Dans le présent dossier, elle s’était fait embaucher chez VIA Rail grâce à un faux certificat de naissance, cachant du coup ses antécédents criminels. Et à Québec, elle est toujours accusée d’avoir travaillé pendant deux ans et demi au siège social de Desjardins sous une fausse identité.

Malgré l’habileté de la fraudeuse à falsifier des documents, la juge Julie Riendeau lui a accordé pendant 21 mois d’innombrables reports en se fiant à de mystérieux papiers médicaux – jamais lus en salle d’audience – déposés par la défense. Les avocats ont d’ailleurs toujours pris soin de décrire en termes cryptiques les problèmes de santé de la criminelle.

À la dernière audience, en juin 2021, le procureur fédéral Me Martin Sauvageau s’était plaint de n’avoir obtenu qu’un « tableau Word » comme bilan santé, au lieu du rapport médical complet attendu. Le procureur ignorait ainsi pourquoi l’accusée ne s’était pas présentée. Me Poupart avait toutefois laissé entendre que Solange Crevier était peut-être toujours « porteuse de la COVID ». Les bruyants raclements de gorge de l’accusée, en visioconférence, enterraient alors la voix des avocats.

La juge Riendeau avait prévenu Solange Crevier qu’elle devait être présente à la prochaine audience pour amorcer sa peine. Cependant, la juge avait laissé la possibilité à l’accusée de se rendre elle-même en prison pour son incarcération. Une demande particulièrement inusitée de la défense qui ne s’est pas concrétisée.

Solange Crevier avait plaidé coupable en octobre 2019 à deux chefs d’accusation de fraude et d’emploi d’un document contrefait. Responsable des embauches de consultants chez VIA Rail, la femme de 58 ans a réussi à frauder son employeur et un consultant pour quelques dizaines de milliers de dollars en utilisant des poupées russes de sous-traitants pour surfacturer VIA Rail.

Au terme de sa peine de six mois de prison, elle sera soumise à une probation de 12 mois et devra faire 240 heures de travaux communautaires.