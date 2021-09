Dimundu-Bellevue Jeffrey était en fuite et considéré « dangereux » depuis dimanche soir dernier.

Le suspect qui était recherché depuis trois jours, en lien avec une tentative de meurtre survenue dimanche à Repentigny, a été arrêté mercredi matin après s'être présenté par lui-même dans un poste de police.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dimundu-Bellevue Jeffrey, 26 ans, s’est en effet « livré aux policiers ce matin », a confirmé le sergent Bruno Marier, du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR).

Il était en fuite et considéré « dangereux » depuis dimanche soir dernier. Un appel à la vigilance avait d’ailleurs été lancé dans la population et plusieurs photos de lui circulaient dans la municipalité. En matinée, mercredi, le jeune homme a été rencontré par des enquêteurs, et il devrait comparaître en après-midi au palais de justice de Joliette.

C’est dimanche vers 17 h, sur la rue de La Matapédia à Repentigny, que s’est produit l’incident initial dans cette affaire. Un triangle amoureux serait d’ailleurs au cœur du conflit.

Un homme de 34 ans avait alors été blessé par trois balles, mais on ne craint plus pour sa vie. La victime collaborait peu avec les policiers au moment des faits.

Dans les prochaines heures, Dimundu-Bellevue Jeffrey devrait être accusé de tentative de meurtre, d’avoir tenté de causer la mort avec une arme à feu ou encore d’avoir eu l’intention de mettre une vie en danger en déchargeant une arme à feu contre la victime.

Sa complice Maria Komarova, une jeune femme de 27 ans qui a été arrêtée le soir même, a déjà comparu lundi sous les mêmes chefs d’accusation.