Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Tout ce qu’elle a dit à la taupe était des mensonges, affirme l’accusée

Son terrain gratté sur une profondeur de deux pieds pour enlever toute trace des corps et ensuite jeter les restes dans la rivière, toutes les lames usées pour faire disparaître les armes utilisées, les bidons d’essence, les nombreuses cordes de bois et les arbres abattus pour alimenter le feu, les litres d’eau de javel vidés pour nettoyer le plancher du garage après le crime et chaque année : toutes ces choses qu’elle a dites à l’ancien tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police alors qu’elle était enregistrée à son insu étaient des mensonges, affirme sous serment Marie-Josée Viau.