Le suspect, Dimundu-Bellevue Jeffrey, serait « armé et dangereux ».

Le suspect en lien avec la tentative de meurtre survenue dimanche à Repentigny est toujours en fuite, signale le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR).

Mayssa Ferah La Presse

Dimundu-Bellevue Jeffrey, 26 ans, aurait tiré des coups de feu en direction de la victime après une dispute. « Il est en fuite depuis hier. Il est armé et dangereux », avertit le corps policier par communiqué.

L’évènement s’est produit vers 17 h sur la rue de La Matapédia à Repentigny. Un triangle amoureux serait au cœur du conflit. Un homme de 34 ans a alors été blessé par trois balles. On ne craignait pas pour sa vie. La victime collaborait peu avec les policiers.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La tentative de meurtre s’est produite vers 17 h dimanche sur la rue de La Matapédia à Repentigny.

La police repentignoise a arrêté une complice du suspect le soir même. Elle a comparu lundi matin au palais de justice de Joliette.

Maria Komarova, 27 ans, a été accusé d’avoir tenté de causer la mort avec une arme à feu et d’avoir l’intention de mettre une vie en danger en déchargeant une arme à feu contre la victime. Elle demeure détenue jusqu’à son enquête sur remise en liberté.

« Un mandat d’arrestation est en vigueur contre M. Dimundu-Bellevue que nous recherchons activement. Veuillez composer le 911 si vous avez de l’information à transmettre à votre corps de police. »

Le présumé tireur mesure 1 m 83 et pèse 82 kg. Il a des dreads mi-longs et les yeux pers. Il porte le tatouage d’un cœur sur l’avant-bras gauche et un autre tatouage sur la main gauche.