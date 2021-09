Marie-Josée Viau (à droite) est accusée d’avoir comploté et d’avoir pris part aux meurtres des frères Falduto avec son conjoint Guy Dion (à gauche).

Marie-Josée Viau dit n’avoir rien vu venir le 30 juin 2016, lorsque les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto ont été assassinés par un tueur à gages à la solde de la mafia, dans le garage de sa propriété de Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe.

Daniel Renaud La Presse

La femme de 46 ans, qui est accusée d’avoir comploté et d’avoir pris part aux meurtres des frères Falduto avec son conjoint Guy Dion, a poursuivi son témoignage lundi matin devant le jury et le juge Éric Downs de la Cour supérieure, au Centre de services judiciaires Gouin, dans le nord de Montréal.

Dans un témoignage ponctué de nombreux sanglots, la femme a raconté qu’elle travaillait à sa table de cuisine le 30 juin 2016, lorsqu’elle a entendu des coups de feu provenant de sa propriété.

Elle s’est précipitée à une fenêtre et a vu un individu surnommé Brad Pitt depuis le début du procès - car on ne peut l’identifier - devant son garage. Elle dit alors être sortie à l’extérieur et s’être rendue devamt l’une des portes du garage.

« Brad Pitt, le tueur à gages et Guy étaient là. Il y avait quelqu’un par terre. Je ne sais pas. C’est une image que je n’oublierai jamais et je vais vivre toute ma vie avec ça. J’ai été malade sur le bord du garage. J’étais totalement sur le choc. Visiblement, il y avait quelqu’un de mort, j’en étais persuadée. C’est comme si le temps s’était arrêté ou le cerveau avait disjoncté », a-t-elle décrit en pleurant.

« J’étais en colère, mélangée avec le choc. J’étais peinée. Il n’avait jamais été mention de quoi que ce soit d’une affaire de même là ! Je me demandais pourquoi !

« J’ai vu le tueur à gages prendre quelque chose dans les pneus. Il y avait des sacs par terre. Il a fouillé là-dedans, ramassé des choses et il voulait que l’on fasse brûler le reste. Il pitchait ça en tas près de l’établi. Il m’a demandé des guenilles. Je suis allée chercher des guenilles dans la maison, je suis ressortie avec un petit truc d’eau de Javel et je suis allée dans le garage au moins ramasser la trace de sang qui était là », a poursuivi Marie-Josée Viau.

Cette dernière dit avoir ensuite ramassé les douilles pour les jeter. Elle a également récupéré des tas de guenilles et les a brûlées.

Elle a affirmé que ce n’est que plus tard, dans la soirée, qu’elle a constaté qu’il y avait une deuxième victime après avoir aperçu une deuxième flaque de sang. Son témoignage se poursuit.

