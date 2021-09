Le Service de police de la Ville de Granby sollicite l’aide de la population afin de retrouver une adolescente portée disparue et dont on craint pour la sécurité.

NICOLAS T. PARENT La Voix de l'Est

Hannah Daviau a été vue pour la dernière fois devant l’école Joseph-Hermas-Leclerc à Granby vers 18 h, le 23 septembre dernier. Les recherches ont été initiées jeudi soir et se poursuivent actuellement. L’adolescente de 16 ans est de race blanche, s’exprime en français et a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle mesure environ 1,73 m et pèse 54 kg.