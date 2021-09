Benoît Bissonnette (photo) est accusé d’avoir aidé le fonctionnaire Gilles Parent à commettre un abus de confiance et d’avoir comploté avec celui-ci pour commettre une fraude entre 2006 et 2010.

Un consultant informatique de la Ville de Montréal s’en serait mis plein les poches dans les années 2000 en recevant son salaire en double et au moins 100 000 $ de « commissions » pour permettre à des firmes de se « positionner » auprès de la Ville. Benoît Bissonnette aurait également contribué à détourner des fonds publics vers des comptes bancaires en Chine.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’est la thèse que prévoit prouver la Couronne au procès devant jury de Benoît Bissonnette, qui s’est ouvert vendredi au palais de justice de Montréal. Le Montréalais de 59 ans est accusé d’avoir aidé le fonctionnaire Gilles Parent à commettre un abus de confiance et d’avoir comploté avec celui-ci pour commettre une fraude entre 2006 et 2010.

Même s’il était consultant externe, Benoît Bissonnette était alors le « bras droit » de Gilles Parent, responsable de la Direction des technologies de l’information à la nouvelle Ville de Montréal, a expliqué Me Mathieu Longpré dans sa déclaration d’ouverture au jury. À l’époque, la Ville manquait de personnel à l’informatique et avait signé des ententes avec six firmes externes à cet effet.

Selon la théorie de la Couronne, Benoît Bissonnette et le fonctionnaire Gilles Parent se sont servis de leur compagnie Services conseil Forte pour commettre les crimes. Un « prête-nom » agissait comme administrateur, mais « dans les faits », l’accusé et Gilles Parent détenaient la compagnie « 50-50 ».

Et leur firme fournissait des employés à la Ville de Montréal, « ce qui permettait à Gilles Parent et M. Bissonnette de toucher une part de ces revenus », a soutenu Me Longpré. Gilles Parent avait ainsi un « comportement criminel » puisqu’il était le fonctionnaire responsable de la gestion des compagnies à la Ville de Montréal et faisait travailler des employés de sa propre firme, selon le ministère public.

« En gérant les activités quotidiennes de la firme Forte, soit en embauchant des ressources, soit en faisant le suivi quant au paiement des employés, Benoît Bissonnette a aidé Gilles Parent à commettre un abus de confiance », a affirmé Me Longpré, qui fait équipe avec Me Marie-Ève Lavoie pour le ministère public.

De plus, les firmes qui obtenaient des contrats d’informatique devaient payer une commission à la firme Forte représentant un pourcentage du montant facturé à la Ville de Montréal, selon la théorie de la Poursuite. La firme Lambda, par exemple, payait une commission à Benoît Bissonnette afin de « se positionner à la Ville ». La firme OS4 payait une commission sur la facturation mensuelle acheminée à la Ville, a allégué Me Longpré.

« Malgré le refus de la firme Victrix de payer une commission, les dirigeants de la firme ont tout de même accepté de remettre 100 000 $ comptant à M. Bissonnette afin de se positionner à la Ville de Montréal », a soutenu le procureur de la Couronne.

La firme Forte a également détourné des fonds de la Ville de Montréal en abusant du mécanisme de préfacturation, allègue la poursuite. Ainsi, la firme détenue par l’accusé et Gilles Parent n’aurait pas rendu des services pourtant payés à l’avance, avance la Couronne.

« Plutôt, les sommes ont abouti dans les comptes bancaires de Forte, pour éventuellement être transférés en Chine », a affirmé Me Longpré. Parmi les signataires des comptes bancaires se trouvait la conjointe de l’accusé.

Dans un dernier stratagème, la Couronne reproche à Benoît Bissonnette d’avoir facturé en double ses heures pour l’année 2007.

Plus d’une quarantaine de témoins seront appelés par la Couronne au cours du procès présidé par le juge Mario Longpré. Le procureur de la Couronne a prévenu le jury que la preuve présentée dans les premières semaines sera « assez ardue ». Il est question de plus de 300 pièces et 500 documents.

Me Marc Labelle défend l’accusé.