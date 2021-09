La Couronne a officiellement déposé mercredi 19 accusations contre Éric Légaré, l’automobiliste à l’origine de l’accident qui a enlevé la vie à une mère, ses deux enfants et leur grand-père le 2 septembre, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, près de l’intersection François-de-Laval à Beauport.

Isabelle Mathieu Le Soleil

Éric Légaré, 43 ans, est accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et de conduite dangereuse ayant causé la mort de James Fletcher, 68 ans, de sa fille Shellie Fletcher, 44 ans et des deux enfants de la dame, Jackson Fortin, 14 ans, et Emma Lemieux, 10 ans.