La tentative de meurtre contre le mafieux Salvatore Scoppa en février 2017 à Terrebonne, a marqué le début d’une véritable chasse à l’homme au cours de laquelle le présumé tireur, Frédérick Silva, a échappé aux policiers à au moins deux reprises en plus d’avoir présumément commis des meurtres durant sa longue cavale.

C’est ce qui ressort du témoignage d’un enquêteur de la Sûreté du Québec, Samuel Beaudet, qui s’est poursuivi mardi au procès de Silva, 41 ans, accusé non seulement d’avoir tenté de tuer Salvatore Scoppa mais aussi d’avoir assassiné Alessandro Vinci (octobre 2018), Yvon Marchand (octobre 2018) et Sébastien Beauchamp (décembre 2018).

La Poursuite a choisi de présenter sa preuve de façon chronologique et de commencer par la tentative de meurtre contre Salvatore Scoppa. Le soir du 21 février 2017, Silva a fait partie d’un groupe de 11 individus qui se sont présentés au restaurant Houston de Terrebonne, où Salvatore Scoppa mangeait, et qui n’y sont restés que durant environ une demi-heure avant de quitter l’établissement sur les pas du mafieux, vers 20 h 20.

Au moment de sortir du restaurant, Silva tenait un objet sombre dans sa main droite, selon des vidéos des caméras de surveillance du restaurant déposées en cour.

Quelques secondes plus tard, au moment de monter à bord de sa Toyota Camry blindée, Scoppa a échappé de justesse à la mort, poursuivi à pied par le tireur que Samuel Beaudet a identifié comme étant Frédérick Silva.

L’enquêteur Beaudet a raconté qu’après plusieurs démarches d’enquête, les policiers ont soupçonné que Silva pouvait se cacher avec certains individus, dont un certain Bernard Cherfan, au 30e étage d’un édifice situé à l’angle de la rue de la Montagne et du boulevard René-Lévesque, au centre-ville de Montréal.

Le 29 novembre 2017, après avoir interrogé des employés qui ont confirmé la présence d’un homme ressemblant à Silva dans l’immeuble, les policiers étaient prêts à l’arrêter.

« Des individus sont sortis. Je les ai mis en joue et j’ai crié : "Police !" Le véhicule s’est immobilisé. J’ai eu un contact visuel avec l’un des passagers (que les policiers croyaient être Silva) mais j’ai vu qu’il avait les yeux clairs. Nous l’avons identifié et ce n’était pas Silva », a décrit l’enquêteur Samuel Beaudet.

Le 24 mai 2017, un meurtre par balles a été commis à la sortie d’un bar de Montréal et une enquêteure du SPVM a ensuite communiqué avec M. Beaudet en lui disant qu’il se pourrait que le meurtrier soit le même homme qui a tenté de tuer Salvatore Scoppa en février précédent.

Une semaine plus tard, le 1er juin, lors d’une filature, Frédérick Silva a été localisé dans un cinéma de Laval. Un déploiement policier a été mis en place, un mandat avait même été obtenu et des enquêteurs étaient prêts à l’interroger et à perquisitionner sa maison à Rosemère, mais il est une nouvelle fois parvenu à échapper aux policiers.

L’enquêteur Beaudet a ajouté qu’en septembre 2017, une enquête conjointe SPVM-SQ baptisée Mégalo a été déclenchée, pour mettre la main sur Silva. Ce n’est qu’un an et demi plus tard qu’il a été arrêté à Montréal après une longue cavale au cours de laquelle il aurait tué Alessandro Vinci, Yvon Marchand et l’ancien membre des Rockers Sébastien Beauchamp, selon les prétentions de la Poursuite.

Même si cela n’a pas été dit en cour, le meurtre commis à la sortie d’un bar de Montréal le 24 mai 2017 est vraisemblablement celui de Daniel Armando Somoza-Gildea, 28 ans, pour lequel Frédérick Silva subira un procès séparé au début de l’an prochain.

