(Melfort) Une fusillade survenue dimanche soir sur un territoire autochtone du centre de la Saskatchewan a fait deux morts et un blessé selon ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce.

La Presse Canadienne

La police fédérale ajoute qu’un suspect, Shawn Moostoos, est toujours en fuite.

La fusillade s’est produite vers 19 h 20, heure locale, sur le territoire de la Première Nation James Smith située à environ 180 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Le plus récent communiqué de la police transmis en début de matinée lundi précise qu’un homme et une femme ont perdu la vie et qu’un autre homme qui a été blessé a été transporté à l’hôpital.

La GRC signale que le tireur et ses victimes se connaissent.

La police a levé sa demande aux résidents de la Première Nation James Smith de rester chez eux, de s’éloigner des fenêtres de leur maison et de ne pas répondre à la porte.

La GRC signale que Shawn Moostoos est âgé de 33 ans, mesure environ six pieds et pèse à peu près 190 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et il affiche une cicatrice à la main gauche.

Toute personne qui a des informations à transmettre à propos de cette affaire est invitée à composer le 911 sans délai.