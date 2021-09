L’alerte Amber déclenchée à la suite de la disparition de Jake Côté et de son père David Côté est toujours active dans la province.

Les recherches se poursuivent samedi dans le secteur de Sainte-Paule, afin de retrouver Jake Côté, qui aurait été enlevé par son père, David Côté. L’alerte Amber déclenchée mardi afin de localiser le jeune garçon de trois ans est toujours en vigueur.

Coralie Laplante La Presse

Des policiers, des enquêteurs et des équipes spécialisées ratissent toujours les environs du village du Bas-Saint-Laurent, autant de façon terrestre qu’aérienne.

« On a plusieurs policiers qui ne ménagent aucun effort pour les retrouver le plus rapidement possible », a déclaré la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène Saint-Pierre, samedi après-midi.

Vendredi soir, la SQ avait affirmé avoir découvert des objets sur lesquels l’ADN de Jake et David Côté a été décelé. Le corps policier a ainsi « bon espoir de pouvoir retrouver le père et l’enfant vivants », pouvait-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

Ce développement important dans les recherches des deux disparus confirme qu’ils se trouvent bel et bien dans les forêts entourant Sainte-Paule.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Selon la description fournie par la SQ, le petit Jake Côté a les cheveux rasés. Il porterait un T-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas et avec le chiffre 6 ou 9 en motif de camouflage bleu sur le chandail.

L’enquête menée par la SQ a dévoilé jeudi que le suspect est armé, et qu’il possède plusieurs connaissances concernant la survie en forêt. Le service de police demande aux citoyens de ne pas participer aux recherches, en raison des armes que l’homme pourrait posséder.

David Côté, 36 ans, est connu des policiers pour son lourd passé criminel. Il a notamment été reconnu coupable dans des dossiers concernant des voies de fait armées, de la conduite dangereuse, de la possession de drogue et une agression sexuelle.

La page Facebook de l’homme illustre qu’il adhère visiblement à des théories complotistes. Un leader québécois du mouvement complotiste, Steve L’Artiss Charland, a d’ailleurs invité David Côté à entrer en contact avec lui dans un live Facebook vendredi.

La dernière fois qu’il a été aperçu, l’homme portait un chandail foncé avec un logo noir et un pantalon cargo noir. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. David Côté mesure 1,70 mètre (5,6 pieds) et pèse 82 kg (180 livres).

Son fils, Jake, a les cheveux rasés. Il arborait un chandail à manches courtes bleu avec des lignes argent sur les manches, un jean bleu foncé et des bottes beiges.

Avec Suzanne Colpron et Tristan Péloquin, La Presse