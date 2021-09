Justice et faits divers

Quatre ans de prison pour un chauffard qui a tué un signaleur routier

« On est de simples travailleurs et on se fait ramasser par quelqu’un qui a pris de mauvaises décisions… », lâche Rémi Fortier. Le travailleur routier était le « seul encore debout », lorsqu’un chauffard en état d’ébriété a tué un collègue et blessé six autres travailleurs. Vincent Lemay a été condamné vendredi à quatre ans de détention.