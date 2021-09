Après avoir tué Rocco Sollecito le 27 mai 2016, le tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police s’est rendu chez Marie-Josée Viau où les casques d’une moto ayant servi à commettre le crime ont été brûlés.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce que l’ex-tueur à gages a raconté mercredi, au procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et tué les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, dans le garage de leur propriété à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2016.

C’est le tueur à gages qui a abattu les deux frères. Le couple a ensuite fait disparaître les corps et autres traces du crime, selon la théorie de la Poursuite. Deux ans et demi plus tard, le tueur a offert de collaborer avec la police et a compromis les deux accusés en leur parlant de ce crime et en les enregistrant à leur insu.

Mais mercredi matin, c’est plutôt le meurtre d’un membre influent de la mafia, Rocco Sollecito, commis la même année, qui a retenu l’attention, même si Viau et Dion ne sont pas accusés de ce crime.

Le tueur, dont on doit taire l’identité, dit avoir tué Sollecito en compagnie d’un individu surnommé Brad Pitt. Par la suite, les deux hommes se sont rendus en voiture chez Marie-Josée Viau et Guy Dion. Contre-interrogé par Me Mylène Lareau, la taupe a admis que Mme Viau n’a pas participé au complot contre Sollecito.

« Marie a su qu’on avait fait Rocco et on a brulé les casques. Est-ce que Marie a planifié ça ? Non. Mais elle a servi à faire disparaitre les traces après, les casques et les armes », a dit le témoin.

« Je l’ai regardé dans les yeux, il m’a regardé... »

L’ex-tueur a raconté que durant les semaines précédant le meurtre de Rocco Sollecito, les conspirateurs ont effectué du repérage, que des lieux de construction avaient été identifiés mais que la taupe a fait changer les plans en raison de la présence de caméras dans les endroits envisagés.

Rocco Sollecito a été tué à bord de son VUS, alors qu’un véhicule qui roulait devant lui, conduit par un complice dont on doit aussi taire l’identité, s’est arrêté longuement à un arrêt obligatoire, et que le tueur est sorti d’un abribus pour tirer sur la victime impuissante.

« Je l’ai regardé dans les yeux. Il m’a regardé dans les yeux. Je ne peux pas m’expliquer mais il n’a pas essayé de faire quoi que ce soit. Je lui ai pété deux balles dans la tête et j’ai vidé le chargeur après », a décrit le témoin, qui a ajouté ne plus se souvenir de la date du crime, car « cela n’a pas marqué sa mémoire ».

L’ancien tueur a dit avoir commis ce meurtre notamment pour des raisons personnelles, car il a vu sur Facebook que Rocco Sollecito était ami avec certains de ses violeurs.

Il dit que lui et Brad Pitt devaient recevoir des frères Scoppa 300 000 $ mais qu’ils n’ont reçu que 25 000 $ chacun, et que, de cette somme, ils ont donné 5000 $ au complice de l’arrêt obligatoire.

Le témoin a raconté que dans l’après-midi, le jour du meurtre, il a rencontré Salvatore Scoppa et plusieurs individus dans un restaurant de Boisbriand. Me Lareau a souligné au témoin que l’un des individus qu’il a dit avoir rencontré ne pouvait être présent ce jour-là puisqu’il aurait été détenu pour une autre affaire.

L’ex-tueur a également indiqué qu’il devait recevoir 10 % des recettes du territoire de Salvatore Scoppa mais que cela ne s’est jamais réalisé.

Témoignage houleux

Le témoin a dit qu’en octobre 2016, Brad Pitt lui a demandé de tuer Nicola Spagnolo pour 150 000 $ mais que ce n’est pas lui qui a réalisé ce contrat mais un certain Pinotte et d’autres individus. Les tueurs se sont trompés de cible et ont assassiné le père de Nicola Spagnolo.

Il a ajouté qu’à la même époque, après avoir été battu par Salvatore Scoppa, Brad Pitt a demandé à la taupe d’aller voir les Siciliens pour qu’ils éliminent Scoppa. Après deux mois de démarches, en décembre, la taupe a rencontré Charlie Renda qui lui a confié qu’il y avait des contrats sur les têtes des frères Salvatore et Andrew Scoppa à 300 000 $ chacun.

Par ailleurs, la jurée qui a contracté la COVID-19 a été libérée et le procès, qui est présidé par le juge Éric Downs de la Cour supérieure, se poursuit avec 12 jurés.

Interrogé par la Couronne (3 jours) et par la Défense (11 jours) depuis 14 jours, le témoin s’est maintes fois montré exaspéré mercredi matin, forçant le magistrat à devancer les pauses du matin et du midi, visiblement dans le but de calmer les esprits.

