Un accident de véhicule tout-terrain (VTT) a mené à la mort d’un bambin de moins de 2 ans, dimanche, à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. L’enfant se serait retrouvé coincé sous le véhicule lorsque celui-ci, conduit par un autre enfant, s’est renversé.

Simon Carmichael, Initiative de journalisme local Le Soleil

Une femme de 29 ans et deux garçons, un de moins de 10 ans et un de moins de 2 ans, étaient sur l’engin lorsque ce dernier, conduit par le garçon le plus âgé sous supervision de l’adulte, s’est renversé lors d’une manœuvre de recul.

Le bambin s’est retrouvé coincé sous le véhicule. Il a été pris en charge par des membres de la famille et transporté vers l’hôpital de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Il a ensuite été transféré dans un hôpital de la Nouvelle-Écosse, où son décès a été constaté. Les deux autres occupants n’ont pas été blessés.

La Sûreté du Québec a été mise au fait du dossier mardi par la Gendarmerie royale du Canada, puisque la famille n’a pas contacté les autorités québécoises lors de l’évènement. Une enquête et une inspection mécanique sont en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

Pour le moment, aucune accusation n’a été portée contre la mère des deux garçons.

Précisions que cette histoire n’a aucun lien avec l’alerte AMBER déclenchée mardi soir à Sainte-Paule, dans le Bas-Saint-Laurent, où un père et son jeune garçon de 3 ans, vus pour la dernière fois à bord d’un VTT gris, sont recherchés par les autorités.