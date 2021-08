Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Le procès suspendu après qu’un membre du jury a contracté la COVID-19

Le procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, tués en juin 2016, est suspendu au moins jusqu’à mercredi matin car un membre du jury a eu un test positif à la COVID-19 - mais est asymptomatique - vendredi dernier.