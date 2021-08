Guy Dion et Marie-Josée Viau

Le procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, tués en juin 2016, est suspendu au moins jusqu’à mercredi matin car un membre du jury a eu un test positif à la COVID-19 - mais est asymptomatique - vendredi dernier.

Daniel Renaud La Presse

Le juge Éric Downs, de la Cour supérieure, a appris la nouvelle dimanche soir et a aussitôt avisé les parties et la Santé publique.

Une équipe de la Santé publique est au Centre de services judiciaires Gouin lundi matin pour tester les autres membres du jury, les constables spéciaux et les membres du personnel du petit palais, y compris le juge.

Les résultats des tests devraient être connus plus tard lundi ou mardi et le juge Downs avisera de la suite des choses en fonctions des résultats de ces tests.

Le juge a convoqué un seul avocat par partie pour émettre des ordonnances. Toutes les personnes dans la salle ont dû porter le masque, y compris les deux accusés, déjà bien protégés par la vitre blindée dont est muni le box.

Le juge a ordonné à la Santé publique de tester tous les jurés et les membres du personnel et de tout mettre en œuvre pour que le procès puisse reprendre rapidement.

La suite du contre-interrogatoire de l’ex-tueur à gages devenu agent civil d’infiltration pour la Sûreté du Québec devait se poursuivre lundi. Il se poursuivra à compter de mercredi matin à 9 h 30, ou plus tard.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaudlapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.