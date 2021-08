Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

La personnalité du tueur à gages passée au peigne fin par la défense

La relation difficile avec ses contrôleurs et des patrons de la Sûreté du Québec, sa relation houleuse avec une ancienne conjointe qui aurait voulu le tuer, son intention de poursuivre celle-ci, de même que des policiers et des psychologues, sa consommation de médicaments et de cannabis, même durant les jours de procès, ses colères, des écrits ou propos à l’aspect menaçants, dénigrants ou violents ; la défense a passé la journée à tenter de cerner la personnalité de l’ancien tueur à gages de la mafia, mardi, au procès devant jury de Marie-Josée Viau et de Guy Dion.