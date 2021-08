Une agression à l’arme blanche intrafamiliale est survenue samedi soir dans le secteur de Montréal-Nord, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un homme de 64 ans a été blessé au haut du corps, et une jeune fille de 16 ans a été arrêtée sur les lieux de l’évènement.

Coralie Laplante La Presse

Des appels ont été faits au 911 vers 19 h 30, concernant une personne qui aurait été blessée à l’arme blanche dans un appartement situé sur la rue Lacordaire, près de la rue Charleroi.

« Sur les lieux, les policiers ont localisé un homme blessé au niveau du haut du corps. La victime, un homme de 64 ans, a été transportée rapidement en centre hospitalier », a affirmé la porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc.

L’homme était conscient lors de son transport à l’hôpital, mais son état de santé n’était pas connu du SPVM samedi soir.

La victime et la suspecte sont des membres d’une même famille, a confirmé le SPVM. « Selon les témoins, l’agression serait survenue à la suite d’une discussion entre les deux partis. Et, la suspecte aurait pris une arme blanche, et aurait agressé la victime avec celle-ci », a évoqué l’agente Dubuc.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Les circonstances de cet évènement sont toujours inconnues, et des enquêteurs du SPVM tenteront d’élucider l’affaire.