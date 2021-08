(Montréal) L’homme accusé d’avoir tenté d’assassiner un policier de Montréal en janvier, puis d’avoir tué un compagnon de cellule en juin, a comparu brièvement, jeudi.

La Presse Canadienne

Ali Ngarukiye a comparu par visioconférence au palais de justice de Montréal. L’accusé n’a parlé que pour dire bonjour.

Les avocats de l’homme de 21 ans avaient demandé en juillet qu’il subisse une évaluation psychiatrique, mais le tribunal a appris jeudi que cette évaluation n’était pas terminée. La cause a été reportée au 20 septembre.

Ngarukiye fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont tentative de meurtre de l’agent Sanjay Vig, le 28 janvier dernier. Le policier aurait été désarmé et on lui aurait tiré dessus avec son arme de service. C’est immédiatement à la suite de cette agression que la police avait arrêté et détenu à tort Mamadi III Fara Camara.

Ngarukiye a depuis été accusé de meurtre au deuxième degré relativement à la mort de son compagnon de cellule, André Lapierre, en juin, au centre de détention de Montréal.

L’accusé avait été arrêté en mars dernier à Toronto dans l’affaire de tentative de meurtre du policier montréalais en janvier.

Dans cette affaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait d’abord arrêté et détenu M. Camara pendant six jours, avant de le libérer et de l’exonérer. M. Camara a par la suite intenté une poursuite de 1,2 million contre le SPVM et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, alléguant qu’il avait été victime de profilage racial.