(Montréal) La police de Montréal annonce que l’aîné vulnérable qui était introuvable depuis l’heure du midi, mardi, a été localisé mercredi matin, vers 6 h 30.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise que Vu Trung Anh, qui est âgé de 76 ans, est revenu par ses propres moyens à sa résidence de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

La police avait signalé que la famille de M. Vu craignait pour sa sécurité car il a des pertes cognitives et souffre d’une condition médicale qui affecte sa mobilité. De plus, il doit prendre de la médication qu’il n’avait pas avec lui et qu’il peut être désorienté.