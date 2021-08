Guy Dion et Marie-Josée Viau sont accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto en 2016.

« Ou tu déménages avec ta femme et ton enfant ou tu pars en guerre »

L’ancien tueur à gages qui a permis à la police d’élucider trois meurtres commis au sein de la mafia en 2016 avait commencé à infiltrer d’autres individus, dont le mafieux Andrew Scoppa, en 2019, lorsque sa collaboration avec la Sûreté du Québec a cessé.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce que cet ex-tueur à gages devenu agent civil d’infiltration (ACI) pour la police a raconté mardi, au procès devant jury de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, tués par l’ACI lui-même sur le terrain du couple, à Saint-Jude, le 30 juin 2016.

L’homme, dont on doit taire l’identité, s’est manifesté à la police en décembre 2018 et a ensuite compromis Viau et Dion en les enregistrant à leur insu avec un système d’enregistrement portatif communément appelé en anglais bodypack.

Contre-interrogé par Me Nellie Benoit de la Défense, l’ACI a confirmé qu’à la fin de l’été 2019, un deuxième volet de l’enquête baptisée Préméditer et portant sur des crimes au sein de la mafia, avait été amorcé sur Charlie Renda et Andrew Scoppa.

« Soit il faut que tu déménages avec ta femme et tes enfants ou soit tu fais la guerre et tu tues tout le monde », a dit l’ACI à Andrew Scoppa, selon ce que ce dernier a raconté en cour.

L’ancien tueur à gages a ajouté que le plan était d’enregistrer (bodypacker) à leur insu Renda et Scoppa. Il a ajouté qu’il avait reçu un message crypté de Scoppa sur son appareil mais que les policiers, qui avaient accès à ses communications, ont ouvert le message et ont répondu à Andrew Scoppa, sans le consentement de l’ACI a-t-il déploré.

« Ils ont continué à envoyer des messages à Andrew sans moi, et tenter de mettre des micros pour essayer de pogner Andrew et Dominic en train de parler. Avec moi, il aurait été fait », a déclaré l’ACI, qui a ajouté s’être ensuite retiré de l’opération.

Encore très dur envers la Sûreté du Québec, en particulier envers les patrons de la lutte au crime organisé de la SQ, l’ACI a dit n’avoir jamais signé de contrat et ne pas avoir été payé pour ce volet supplémentaire de l’enquête, alors que sa vie aurait pu être menacée, et que les membres du clan Scoppa auraient pu vouloir l’éliminer.

L’ACI a également dit que si la police lui avait donné le temps et si des officiers ne s’étaient pas mêlés de l’enquête, il aurait pu permettre les arrestations d’Andrew Scoppa et de Mirarchi.

L’ancien tueur à gages, qui dit souffrir de problème de santé mentale, a admis à Me Benoit avoir écrit des messages texte à ses policiers contrôleurs dans lesquels il soutenait avoir « été dans sa pire crise de santé mentale » durant l’enquête Préméditer.

Il est aussi revenu plusieurs fois sur une ancienne conjointe, intervenante dans une maison de transition, qui aurait voulu le faire tuer, a-t-il dit.

