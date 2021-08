Le suspect âgé de 28 ans qui était « en possession d’un pistolet, d’un chargeur à haute capacité, de plusieurs munitions et d’un gilet pare-balles », a révélé le corps policier dans un communiqué.

Un pistolet, un chargeur à haute capacité, des munitions et un gilet pare-balles ont été saisis jeudi par la police de Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le Sud-Ouest. Un homme de 28 ans a également été arrêté dans la foulée de l’opération.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est grâce à une « information anonyme clé provenant du public » que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir procédé jeudi à deux perquisitions dans ces secteurs de l’île.

La Section du crime organisé a par la suite procédé à l’arrestation d’un suspect âgé de 28 ans qui était « en possession d’un pistolet, d’un chargeur à haute capacité, de plusieurs munitions et d’un gilet pare-balles », a révélé le corps policier dans un communiqué.

On ignore pour le moment la nature des accusations qui seront déposées dans ce dossier. La police affirme que la durée des procédures judiciaires est « limitée par l’arrêt Jordan », sans donner plus de détails. « Des accusations formelles seront déposées contre le suspect appréhendé hier, au moment de divulguer l’ensemble de la preuve », a-t-on précisé.

Dans le système de justice, l’arrêt Jordan est venu poser un plafond de 18 mois en Cour du Québec et de 30 mois en Cour supérieure du Québec entre le dépôt des accusations et la conclusion d’une affaire criminelle ou pénale. Au-delà de ces plafonds, les délais sont présumés déraisonnables et peuvent mener à un arrêt du processus judiciaire, puisque les droits constitutionnels d’un accusé sont bafoués. Cet arrêt de la Cour suprême du Canada a marqué les esprits en menant à la libération de centaines d’accusés.

L’inspecteur du SPVM, David Shane, en a profité vendredi pour rappeler qu’« il n’y a pas d’information trop petite pour être communiquée à la police ». « Chaque arme à feu saisie est une arme qui ne pourra plus servir dans un évènement de violence ou d’intimidation », a-t-il soulevé, en appelant le public à continuer de signaler toute présence d’armes dans leur quartier.

Toute personne désirant signaler un évènement impliquant des armes à feu peut joindre le centre Info-Crime Montréal en composant le 514-393-1133. Un traitement confidentiel et anonyme peut vous être assuré. La police rappelle au passage que depuis le 2 août, une cellule de coordination « est mobilisée 24 heures sur 24 » pour « déployer des mesures spéciales dans la lutte à la violence par armes à feu ».

Ce jour-là, une fusillade survenue en fin de soirée avait trois morts et deux blessés, tous des hommes connus des policiers, relançant de nouveau les débats sur la présence des armes dans la métropole.