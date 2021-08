La police de Montréal a annoncé vendredi avoir saisi une quinzaine d’armes à feu et effectué deux arrestations jeudi, à l’issue d’une large opération policière menée avec son Groupe tactique d’intervention (GTI). Selon nos informations, ces armes saisies par les policiers pourraient être liées aux Hells Angels.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Coralie Laplante La Presse

Menées dans deux immeubles résidentiels de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la première opération a permis « de saisir des armes de poing, des carabines, des chargeurs, des silencieux et plusieurs munitions de différents calibres », a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué vendredi après-midi.

« Des quantités diverses de cocaïne, GBH et autres stupéfiants ont également été trouvées sur les lieux », a également précisé le corps policier. Un homme de 40 ans, considéré comme le principal suspect dans cette affaire, a été arrêté. Il est « connu pour ses liens avec des groupes criminalisés », selon les autorités.

Le quadragénaire a été épinglé avec son complice, un jeune homme de 23 ans. Les deux doivent comparaître vendredi au palais de justice de Montréal. Ils feront face à des accusations de possession d’armes et de trafic de stupéfiants.

Cette affaire survient alors que le même jour, jeudi, un pistolet, un chargeur à haute capacité, des munitions et un gilet pare-balles avaient également été saisis par la police de Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le Sud-Ouest. Un homme de 28 ans a également été arrêté dans la foulée de cette seconde opération. C’est grâce à une « information anonyme clé provenant du public » que le SPVM dit avoir été en mesure de procéder jeudi à ces perquisitions.

On ignore pour le moment la nature des accusations qui seront déposées contre l’homme de 28 ans. La police affirme que la durée des procédures judiciaires est « limitée par l’arrêt Jordan », obligeant les policiers à s’adapter. « Des accusations formelles seront déposées contre le suspect appréhendé hier, au moment de divulguer l’ensemble de la preuve », a-t-on précisé.

Dans le système de justice, l’arrêt Jordan est venu poser un plafond de 18 mois en Cour du Québec et de 30 mois en Cour supérieure du Québec entre le dépôt des accusations et la conclusion d’une affaire criminelle ou pénale. Au-delà de ces plafonds, les délais sont présumés déraisonnables et peuvent mener à un arrêt du processus judiciaire, puisque les droits constitutionnels d’un accusé sont bafoués.

Flambée de fusillades

Ces frappes surviennent un peu plus d’une semaine après que le SPVM et la Sûreté du Québec (SQ) aient annoncé faire équipe afin de lutter contre la montée de violence impliquant des armes à feu dans la métropole. Cette flambée de fusillades est principalement liée à des conflits entre gangs de rue.

Depuis le meurtre du rappeur Pierre Clermont, mieux connu sous le nom de Jeune Loup, tué par balle dimanche soir dans le secteur de Villeray, trois incidents impliquant des armes à feu sont survenus dans la métropole. Sur le territoire de Montréal, 17 homicides ont été commis.

Au total, 84 évènements impliquant des coups de feu se sont déroulés dans la métropole depuis le début de l’année. Il s’agit presque du double que les incidents survenus lors de la même période en 2020 : 46 évènements du genre s’étaient produits, selon un tableau préparé par un enquêteur de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la loi sur les armes à feu (ENSALA-GRC), dévoilé ce printemps.

L’inspecteur du SPVM, David Shane, en a profité vendredi pour rappeler qu’« il n’y a pas d’information trop petite pour être communiquée à la police ». « Chaque arme à feu saisie est une arme qui ne pourra plus servir dans un évènement de violence ou d’intimidation », a-t-il soulevé, en invitant la population à continuer de signaler toute présence d’arme à feu sur le territoire.

Toute personne désirant signaler un évènement impliquant des armes à feu peut d’ailleurs joindre le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133.

Avec Daniel Renaud, La Presse