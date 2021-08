L’arrestation en 2018 de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, a placé le Canada au cœur d’une querelle acrimonieuse entre les États-Unis et la Chine.

(Vancouver) Les avocats de Meng Wanzhou devraient s’adresser à un tribunal de Vancouver vendredi et expliquer pourquoi la dirigeante du géant des télécommunications Huawei ne devrait pas être extradée vers les États-Unis, où elle est accusée de fraude.

La Presse Canadienne

On lui rapproche d’avoir dépeint de manière inexacte, lors d’une présentation devant la HSBC, le contrôle exercé par Huawei sur une autre entreprise qui a des activités en Iran. Cela aurait mis la banque internationale à risque de contrevenir aux sanctions américaines contre l’Iran.

Mme Meng et Huawei réfutent systématiquement ces allégations.

Les avocats du procureur général du Canada, qui représentent les États-Unis dans cette affaire, prétendent que les présentations déformées de Mme Meng s’inscrivent dans le cadre d’une campagne planifiée et délibérée pour empêcher la HSBC de prendre des décisions commerciales sur la base d’une information honnête et précise.

L’audience d’extradition de Mme Meng devrait prendre fin la semaine prochaine.