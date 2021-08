(Montréal) Une course de rue s’est terminée par un violent impact avec un arbre au petit matin, lundi, à Montréal. Une personne a été gravement blessée dans l’accident, mais on ne craindrait pas pour sa vie. La police recherche toujours l’un des conducteurs impliqués.

La Presse Canadienne

Selon les informations obtenues par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal auprès de divers témoins, deux véhicules étaient impliqués dans une course, vers 2 h 45, sur le boulevard de l’Acadie, en direction sud, quand l’un des conducteurs a perdu la maîtrise de sa voiture à la hauteur de la rue Jean-Talon. Le véhicule est allé s’écraser contre un arbre.

À la suite de l’impact, le véhicule a pris feu, mais les deux occupants ont réussi à en sortir.

Le passager a été gravement blessé et a dû être transporté à l’hôpital, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Le conducteur n’a pas subi de blessures et a été rencontré par les enquêteurs pour en savoir plus sur les circonstances des évènements.

Le second véhicule impliqué dans la course aurait été localisé non loin du lieu de l’accident, mais son conducteur était introuvable. Il demeure recherché par les policiers.

La circulation a été fermée durant plusieurs heures dans le secteur. L’enquête se poursuit.