Un jeune rappeur populaire au passé trouble lié aux armes à feu est la 17e victime d’homicide à Montréal cette année. Tué dimanche soir dans Villeray à l’âge de 22 ans, Duckerns Pierre-Clermont — connu sur la scène musicale comme Jeune Loup — est la nouvelle victime de cette flambée de violence par armes à feu attribuable à des conflits entre gangs de rue.

Ces conflits entre gangs de rue émergents ou individus liés aux gangs ont vraisemblablement fait augmenter le nombre de meurtres commis depuis le début de l’année à Montréal, comparativement à l’an dernier. Le plus récent épisode a coûté la vie à un jeune rappeur, en fin de soirée dimanche dans le quartier Villeray.

Il s’agit du 17e meurtre de l’année dans la métropole québécoise, comparativement à 13 pour la même période l’an dernier.

Selon nos informations, Duckerns Pierre Clermont aurait été lié à un gang de rue émergent d’allégeance bleue du quartier Villeray.

Pierre Clermont était en attente de procès dans trois affaires ; une de menaces de mort et de bris de condition datant de juin dernier, une autre de menaces et d’agression armée par étranglement datant de novembre 2020 et une troisième de menaces et de voies de faits datant de février 2020.

En février 2020, il a également été accusé de trafic de stupéfiants et de possession d’une arme à autorisation restreinte maquillée. Il était demeuré détenu jusqu’en septembre mais avait été ensuite été libéré des accusations parce que le juge a exclu la preuve amassée puisque les policiers avaient perquisitionné sans mandat le logement et les poches des vêtement de Pierre Clermont, dans lesquels ils avaient trouvé des balles de calibre 22 et une arme chargée.

Vers 21 h 45 dimanche soir, des témoins ont composé le 911 pour des coups de feu à l’angle de la rue Marquette, près du boulevard Crémazie.

À leur arrivée, les policiers ont effectué des recherches et retrouvé Duckerns Pierre Clermont à l’intersection de la rue Cartier et du boulevard Crémazie.

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées, mais le décès a été constaté sur place.

Un périmètre de sécurité a été érigé sur la rue Cartier, qui a été fermée entre la rue Jarry et le boulevard Crémazie.

Des enquêteurs ont été appelés sur place pour rencontrer des témoins et faire la lumière sur les circonstances entourant l’évènement.

Aucune arrestation n’a été faite pour le moment.

Entre criminalité et recrue « rap queb » à surveiller

Assassiné par balle dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension dimanche soir, le rappeur Jeune Loup, 22 ans, était un des cinq artistes de « rap queb » à surveiller en 2021, selon un article du magazine P & M (Paroles & Musique) de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

« Inspiré par Gucci Mane et Roi Heenok depuis l’adolescence, Jeune Loup est l’un des personnages les plus fascinant de l’histoire du rap québécois », a écrit l’auteur Olivier Boisvert-Magnen dans l’article paru le 6 janvier.

L’auteur décrit ainsi l’« esthétique musicale » de l’artiste : « un beat trap élémentaire, un flow volontairement déphasé et des paroles à la fois ludiques et cinglantes, racontant ses activités illicites dans l’univers des drogues douces et pharmaceutiques ».

Bref, l’artiste connaissait une montée en flèche de popularité depuis le lancement de sa pièce Back sur le BS en octobre 2018. Mais cet élan a été accompagné de très sérieuses démêlées judiciaires en 2020 dont menaces de mort, trafic de drogue, voies de fait, possession d’une arme à autorisation restreinte (voir autre texte).

À P & M, Jeune Loup déclarait avoir été acquitté (le juge ayant exclus la preuve amassée) avoir perdu huit mois de sa vie, mais se disait heureux de ne pas avoir de casier criminel. Mais cinq mois plus tard, le 5 juin dernier, il était de nouveau accusé de menaces de mort et d’omission de se conformer aux conditions de remises en liberté portées. Il devait revenir devant la cour en septembre.

Jeune Loup-Sensuelle (Clip Officiel)

De son vrai nom Duckerns Wolf Pierre Clermont, Jeune Loup a vite attiré l’attention dans le monde du rap et a participé à plusieurs collaborations. Hier, musiciens et fans (par milliers) ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux.

Ainsi, l’artiste Mike Shabb (ruggedshabbo) a mis en ligne sur Instagram une vidéo de Jeune Loup et lui avec la mention : « LOVE YOU 4 LIFE » et quelques mots pour affirmer que la musique qu’ils avaient fait ensemble « va rester pour l’éternité ».

Plus tôt cette année, Jeune Loup avait collaboré avec l’artiste MB sur la pièce Lego sur l’album Couvre-feu, vol. II. Les paroles s’abreuvaient directement à l’actualité comme on le lit sur le site genius.com : Plus rien qui reste ouvert, alors on trap chez Legault/Donne ma paye, j’donne le go […] Couvre-feu à huit heures, mais j’sors quand même pour faire un tour/J’suis dans l’trap avec Jeune Loup (Yeah yeah yeah) et ta bitch veut nous faire la cour/J’suis dans l’coup et j’te couvre si t’es recherché par Legault ».

« Jeune Loup est quelqu’un d’assez coloré, indique Samuel Daigle-Garneau, rédacteur en chef de la revue HHQC. Il s’est beaucoup inscrit dans la vague des SoundCloud Rappers. Beaucoup d’artistes explosent sur cette plateforme. Et Jeune Loup a un peu amené cette vague au Québec. »

Dans un article que la revue française cul7ure.fr a consacré aux rappeurs Jeune Loup et Rowjay (l’avenir du rap québécois, lit-on), on dit du premier : « Jeune Loup, lui, est adepte d’une musique plus brute, plus crue, dans les textes comme dans l’instrumentale, mais où l’on retrouve toujours cette influence trap qui colle parfaitement à son personnage. »

Après le lancement du clip Back sur le BS (385 000 visionnements), Jeune Loup a enchaîné avec la sortie des albums Rx et Rx archives, produits par Mike Shabb. Une des pièces, Sensuelle, est devenue virale sur TikTok.

« Cette chanson dépasse maintenant plus de 4 millions d’écoute sur Spotify, note Samuel Daigle-Garneau. La pièce était sortie avant, mais a fait un buzz sur TikTok. Il en a fait par la suite un vidéoclip. »

Dès sa sortie de prison à l’automne 2020, Jeune Loup a lancé la pièce au titre évocateur First Day Out.

Jeune Loup — 1st Day Out (Clip Officiel)

Selon P & M, il avait un nouveau projet d’album intitulé Slime contre le monde. Au sujet de ce projet, le rappeur a déclaré : « Slime, c’est pas un alter ego, il est vraiment à l’intérieur de moi. C’est un état mental, un état d’esprit. Et là, après son passage en prison et sa rupture, Slime se retrouve seul contre le monde pour entamer sa mission. Chaque chanson est une lettre ouverte à moi ».

Le 31 mars dernier, les organisateurs de la 16e édition du Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) annonçaient la présence de Jeune Loup parmi les vedettes de l’édition 2021 (22-24 juillet) présentée à Val-d’Or. Mais ils ont par la suite retiré leur invitation à la suite des nouvelles accusations portées contre lui devant le tribunal.

La mairesse réagit

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi à la fusillade survenue dimanche. « Je suis aussi choquée, à chaque fois qu’un tel évènement se produit. On ne veut pas ça à Montréal et on ne veut pas ça nulle part », a-t-elle affirmé en conférence de presse lundi après-midi.

« On est face à des réseaux criminels qui opèrent différemment, qui ont changé leurs méthodes au fil du temps et qui, en plus, ont profité de la fin de certaines mesures sanitaires et du beau temps pour vraiment être en train de faire des règlements de compte, alors ça nous préoccupe énormément », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite invité toute personne ayant des informations sur les différentes fusillades à communiquer avec les autorités. « Même si vous avez l’impression que ce n’est pas important, ça se peut que ça vienne être le petit morceau de casse-tête qui va venir compléter le casse-tête au complet, donc n’hésitez pas. »

Rappelons que mercredi dernier, la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont annoncé la formation d’une équipe pour lutter contre le trafic d’armes à feu dans la région du Grand Montréal.

