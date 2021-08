Justice et faits divers

Laurentides

Un garçon meurt après l’embardée d’un VTT au Lac-Bazinet

Un garçon de 5 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi après l’embardée d’un VTT sur le chemin de Parent, au Lac-Bazinet, territoire non organisé des Hautes-Laurentides. En plus du garçon, un homme et un autre enfant étaient à bord du véhicule qui est sorti de la route et qui aurait ensuite fait au moins un tonneau.