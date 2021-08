L’enquête sur remise en liberté des trois hommes accusés d’avoir enlevé une adolescente de 16 ans dans l’ouest de Montréal la semaine dernière s’est poursuivie mercredi au palais de justice de Montréal devant de nombreux proches des accusés et de la victime.

Louis-Samuel Perron La Presse

Une ordonnance de non-publication nous empêche toutefois de rapporter la preuve présentée dans le cadre de l’enquête. Également, nous ne pouvons nommer les accusés afin de ne pas identifier la victime dans ce dossier.

Deux frères de 21 et 22 ans et un autre homme de 21 ans de Pierrefonds font face entre autres à des accusations d’enlèvement, de voies de fait et de séquestration. Détenus depuis leur arrestation, ils tentent de recouvrer leur liberté.

Les crimes allégués ont mené à une alerte AMBER mardi matin afin de retrouver la victime mineure. L’enquête devrait se poursuivre vendredi devant la juge Joëlle Roy.