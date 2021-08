Serge Boutin n’a pas été vu depuis le 7 juillet dernier, sur la rue Fréchette, à Val-des-Sources. L’homme aurait été pris de force par deux personnes et embarqué dans une voiture.

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mardi que deux personnes ont été arrêtées à Victoriaville, en lien avec l’enlèvement d’un homme dans la cinquantaine qui manque à l’appel depuis le début juillet à Val-des-Sources, en Estrie.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Charles Lassonde, 49 ans, et Lana Dubois, 47 ans, tous deux de Victoriaville, ont été arrêtés le 1er août, à Victoriaville », a en effet indiqué le corps policier dans un communiqué diffusé en début de journée.

Les deux suspects devaient comparaître mardi au palais de justice de Sherbrooke. Ils feront vraisemblablement face « à des accusations de complot, d’enlèvement et de voies de fait armé » contre Serge Boutin, âgé de 53 ans.

Ce dernier n’a pas été vu depuis le 7 juillet dernier, sur la rue Fréchette, à Val-des-Sources, anciennement nommé Asbestos. Des appels à la vigilance ont déjà été lancés dans la population pour tenter de localiser l’homme, mais les recherches se sont pour l’instant avérées infructueuses.

L’homme aurait été pris de force par deux personnes et embarqué dans une voiture, selon les informations des autorités, qui ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Il pourrait être séquestré. Les proches de la victime ont rapporté sa disparition le 30 juillet à la police.

Selon le descriptif fourni mardi par les autorités, Serge Boutin mesure 1,70 mètre, soit l’équivalent de 5 pieds et 7 pouces. Il pèse 63 kilogrammes, c’est-à-dire environ 138 livres, a les cheveux châtains et les yeux bleus, et porte une courte barbe.

L’enquête toujours en cours dans ce dossier est menée par le Service des enquêteurs sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

Toute personne qui apercevrait M. Boutin est invitée à contacter le 911 dès que possible. Pour un traitement confidentiel et anonyme de renseignements, la Centrale de l’information criminelle de la SQ peut également être jointe par téléphone, en composant le 1-800-659-4264.