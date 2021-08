Des coups de feu ont été tirés lundi soir dans le secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal, blessant cinq personnes.

Alice Girard-Bossé La Presse

Vers 19 h, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le boulevard Perras près de la 56e avenue dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

« Selon les premières informations, des coups de feu auraient été tirés en direction d’un immeuble à logement. Jusqu’à maintenant, cinq personnes auraient été blessées par les tirs », a affirmé Véronique Comtois, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La scène est actuellement protégée et les enquêteurs sont présentement sur les lieux pour recueillir le plus d’informations possible.

« On demande aux gens d’éviter le secteur », a précisé Mme Comtois.