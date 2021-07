Justice et faits divers

Enlèvement d’une adolescente par ses frères

La juge veut plus d’informations pour trancher

Aucune décision n’a finalement été rendue vendredi concernant la mise en liberté de Rayan*, ce Montréalais de 21 ans accusé d’avoir enlevé, battu et menacé de mort sa sœur de 16 ans. Un enlèvement qui a mené à une alerte AMBER mardi. Pour trancher cette affaire « singulière », la juge Joëlle Roy veut en savoir plus sur les aspects « culturels et sociétaux » du dossier.