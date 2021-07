Les trois hommes qui ont été arrêtés mardi à Montréal dans la foulée de l’enlèvement d’une adolescente de 16 ans, dont deux sont des frères de la victime, ont été formellement accusés mercredi d’enlèvement et de séquestration.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je vous confirme que des accusations ont été déposées dans le dossier. On parle d’une plainte conjointe, c’est-à-dire que les trois suspects sont accusés dans le même dossier, mais pas tous pour les mêmes chefs », a indiqué la porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Audrey Roy-Cloutier, lorsque questionnée à ce sujet mercredi.

En outre, le premier des deux frères, âgé de 22 ans, fera face à cinq chefs d’accusation, dont d’enlèvement, de séquestration ainsi que deux voies de fait et des méfaits.

De son côté, le deuxième frère, qui est âgé de 21 ans, fera face à six chefs d’accusations, soit les mêmes qui ont été cités plus haut en y ajoutant toutefois une accusation de menaces. Le dernier homme impliqué dans cette affaire, qui n’est pas dans la même famille que la victime et qui est présumé complice, est quant à lui accusé de deux chefs, soit d’enlèvement et de séquestration.

Les accusés ont comparu par visioconférence en après-midi, depuis leur lieu de détention. Pour l’heure, ils demeurent tous détenus. Le juge leur a indiqué qu’il est « interdit de communiquer avec la plaignante », sous quelconque motif. L’enquête sur leur remise en liberté a été fixée à jeudi. Mentionnons qu’une ordonnance de non-publication a également été accueillie par le tribunal mercredi, afin de limiter la publication de tout renseignement permettant d’identifier la victime, qui est mineure.

Une alerte AMBER au cœur de l’affaire

Tout avait commencé lundi soir dans cette affaire. Vers 23 h 10 ce jour-là, les policiers avaient reçu un appel pour un « possible enlèvement ». Puis, mardi en début de journée, la police de Montréal a déclenché une alerte AMBER pour retrouver l’adolescente disparue. C’est un conflit familial qui serait au cœur de sa disparition, après qu’une violente dispute dans un restaurant se soit soldée par l’enlèvement de l’adolescente.

L’adolescente de 16 ans, qui travaillait dans le restaurant, aurait été mise de force dans un véhicule par son frère, alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de l’établissement. Lui et deux autres suspects auraient alors pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Le conflit a été filmé par des caméras de surveillance appartenant au commerce, et les enquêteurs ont visionné ces bandes vidéo.

Un employé s’est même interposé entre la victime et ses ravisseurs, a confirmé un travailleur du restaurant qui a requis l’anonymat dans le contexte.

La jeune fille de 16 ans a finalement été retrouvée dans le secteur de Pierrefonds, dans l’ouest de l’île de Montréal. D’après nos informations, elle aurait été conduite au poste de police. Elle présentait alors des blessures mineures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Peu après, les trois hommes impliqués ont été arrêtés. Un témoin, d’abord identifié comme un suspect, a aussi été appréhendé par les autorités.

D’autres témoins ont également été interrogés par les enquêteurs au cours de la journée de mardi. Un poste de commandement a d’ailleurs été déployé sur le boulevard Saint-Charles, afin de recueillir un maximum d’informations.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lui, a confirmé mardi soir que l’affaire est fort probablement « reliée à un conflit de violence intrafamiliale », sans toutefois s’avancer sur l’éventualité d’un crime d’honneur pour le moment.

Avec Mayssa Ferah, La Presse