Justice et faits divers

Meurtre « sauvage »

Coupable d'avoir tué un père qui a « donné sa vie pour sa famille »

Un père de six enfants qui protégeait l’un de ses fils a été poignardé et battu à mort par de jeunes hommes il y a deux ans à Montréal. Une attaque « sauvage » et « extrêmement brutale » qui a plongé sa famille dans un profond désespoir. « Giovanni aurait donné sa vie pour sa famille. Et c’est ce qu’il a fait », a confié sa veuve à la cour vendredi.