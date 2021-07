Justice et faits divers

Relève de la garde au sein du crime organisé

Un nouveau « consortium » de décideurs a émergé à la tête du crime organisé montréalais durant la pandémie, composé de Hells Angels et de mafieux influents ayant chacun leur spécialité. La police constate aussi que les différentes factions n’ont jamais autant travaillé main dans la main dans un seul et unique but : faire de l’argent. Daniel Renaud dresse le portrait du crime organisé au Québec.