Safouane Belkacem, 41 ans, a été aperçu pour la dernière fois vendredi matin à Montréal. Il a quitté sur un vélo gris foncé et a tenu des propos inquiétants, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Coralie Laplante La Presse

L’homme pourrait se trouver dans le Vieux-Port de Montréal ou dans le secteur de Notre-Dame-De-Grâce.

Safouane Belkacem a les cheveux courts et bruns ainsi que des yeux noirs. Il pèse 150 livres (68 kilogrammes) et mesure 5 pieds et 10 pouces (178 centimètres). Il arbore aussi une barbe.

La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait des jeans foncés, une chemise bleue, une casquette rouge vif portée à l’envers, des espadrilles blanches ainsi que des gants de vélo avec le bout des doigts coupés.

Toute personne qui possède de l’information sur le disparu est invitée à composer le 911, ou la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.