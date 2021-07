Deux travailleurs de la construction ont été blessés gravement par un câble le 7 juillet, lors du passage d’un camion dans une zone de construction de l’autoroute 20, à la hauteur de L’Islet.

Lila Dussault La Presse

Les policiers ont reçu l’appel à 11 h mercredi. Selon la Sûreté du Québec, un câble qui pendait sous un viaduc aurait, au passage du camion de 53 pieds (16,15 mètres), heurté les deux travailleurs. Ceux-ci auraient subi des blessures graves, mais on ne craindrait pas pour leur vie. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été avisée de l’accident et pourrait mener une enquête.

Un ralentissement est à prévoir dans cette portion de l’autoroute 20, même si la circulation est maintenue.